¿Es ilegal? Mascherano habla por celular tras expulsión y el reglamento lo condena

Durante el partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Tigres UANL, el entrenador Javier Mascherano fue expulsado al término del primer tiempo tras protestar airadamente por el tiempo añadido. Sin embargo, lo que desató la controversia fue que, ya en las gradas, fue captado dirigiendo el partido vía celular, algo que generó un debate sobre la normativa vigente y la legalidad de esta conducta.

Mascherano antes de l expulsión I MEXSPORT

La expulsión ocurrió cuando el árbitro, Mario Escobar, decretó cuatro minutos de tiempo extra y el técnico argentino exigió que se añadiera uno más. La reacción fue inmediata: Mascherano fue sancionado con tarjeta roja y no regresó al campo. Aun así, las cámaras lo mostraron dando indicaciones telefónicas desde la grada, violando aparentemente el reglamento que prohíbe cualquier tipo de contacto técnico tras una expulsión. Pese a la controversia, Inter Miami ganó 2‑1, con dos penales convertidos por Luis Suárez, y avanzó a Semifinales.

Victoria de Miami ante Tigres I @InterdeMiamiCF

¿Qué dice el reglamento? ¿Es ilegal esa comunicación?

Los informes señalan que la acción de Mascherano va en contra de las normas del torneo: una vez expulsado, un entrenador no puede tener ningún contacto con el cuerpo técnico o equipo, ni siquiera desde las gradas. Si bien el reglamento exacto de la Leagues Cup no está públicamente disponible en detalle, el sentido común apunta a que una expulsión implica la pérdida de toda función técnica durante el resto del partido —incluida la comunicación— algo que se ha difundido como práctica estándar en competiciones profesionales.

No obstante, la falta de un texto reglamentario público dificulta confirmar si se impone una sanción automática, como una multa o suspensión adicional. En competencias similares, las expulsiones conllevan sanciones automáticas (por ejemplo, suspensión de un partido o más), especialmente si se detecta que el expulsado continúa influyendo desde fuera del campo.

Final de la victoria de Miami I MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Fin del sueño! Puebla eliminado de la Leagues Cup al caer en penales ante Seattle Sounders