Lozano no pone excusas por ser visitante en Leagues Cup: “Queremos competir en cualquier cancha "

Pachuca se prepara para un duelo clave en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, donde enfrentará este miércoles al LA Galaxy en territorio estadounidense. A pesar de que los equipos de la Liga MX han tenido que disputar todos sus encuentros como visitantes, el entrenador Jaime Lozano dejó claro que esta condición no será un obstáculo en el camino de los Tuzos hacia las Semifinales.

El entrenador mexicano considera que, para demostrar las mejoras del equipo deben de competir tanto en el Estadio Hidalgo, como en otros inmuebles mexicanos y cualquier otro estadio del mundo. Ante esto no pueden poner de pretexto ser visitantes en el torneo binacional.

“Sea una imposición o no, una vez que estás en un torneo como estos, quieres demostrar. Y más por esa rivalidad que hay en las dos ligas, por lo que ha crecido la MLS, porque también últimamente es cada vez más difícil. Sí, sabemos que siempre vamos a estar nosotros, por lo menos como Club Pachuca de visitante, pero no lo ponemos como un pretexto. Queremos salir a jugar a cualquier cancha del mundo de la misma manera”, señaló Lozano en conferencia de prensa.

Pachuca, sólido en la fase de grupos

Los Tuzos fueron uno de los clubes más destacados de la Liga MX en la primera ronda de la Leagues Cup 2025. Vencieron a San Diego FC y al Houston Dynamo, además de empatar contra LAFC, resultados que les dieron el pase a los Cuartos de Final.

Con estos números, Pachuca demostró que jugar fuera de casa no ha sido un impedimento para competir al máximo nivel en el torneo binacional que enfrenta a los mejores equipos de la Liga MX y la MLS.

El objetivo: semifinales y boleto a la Champions Cup 2026

Más allá de superar al Galaxy, Jaime Lozano subrayó la importancia del torneo por el premio que representa: la clasificación a la Champions Cup 2026.

“En este nuevo formato de Leagues Cup, donde únicamente clasifican cuatro por liga, estamos muy contentos de poder representar a la Liga MX. Evidentemente tenemos un partido importante para seguir avanzando de fase: es ganar y ganamos también el boleto a la Liga de Campeones”, afirmó el estratega.

