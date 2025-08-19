Mascherano habló sobre el estado físico de Messi previo a Leagues Cup: "No está descartado"

Este miércoles, el Inter Miami se enfrentará a los Tigres de la UANL en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, donde la gran incógnita que presenta el cuadro de 'Las Garzas' es si Messi podrá o no estar listo para este encuentro.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, sufrió una lesión el pasado 2 de agosto, cuando el Inter Miami se enfrentó a Necaxa en la Leagues Cup, desde entonces, el 10 argentino, no ha tenido acción con su equipo.

Este martes, en conferencia de prensa previa al encuentro ante Tigres, Javier Mascherano aclaró la situación del 10, asegurando que, aunque tuvo trabajo diferenciado, no está descartado para los Cuartos de Final de Leagues Cup.

"Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, pero no, no está descartado, no te puedo decir si va a jugar o no, todo depende de las sensaciones de aquí al juego", comentó Mascherano.

Tigres enfrentará a Inter Miami en el Chase Stadium el próximo miércoles en punto de las 18:00 hrs, tiempo de la CDMX.

