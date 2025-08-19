¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Orlando City de la Leagues Cup?

Toluca vuelve a la Leagues Cup, el conjunto Escarlata se mide al Orlando City en los Cuartos de Final en Los Ángeles en busca del trofeo tras terminar como líder en el sector de la Liga MX con ocho unidades.

Los dirigidos por Antonio Mohamed llega invicto con dos triunfos y un empate con Paulinho siendo la figura principal; mientras tanto en su más reciente juego terminó empatando ante los Pumas en el Nemesio Diez.

Por su parte, Orlando City llega a este encuentro como el cuarto mejor posicionado dentro del grupo de la MLS donde cosechó dos triunfos, un empate para sumar un total de siete unidades, solo por un gol de diferencia por debajo de LA Galaxy que fue tercero.

En su más reciente juego dentro la Major League Soccer venció con un contundente 3-1 al Sporting KC con goles de Tyrese Spicer, Ramiro Enrique y Nic.o Rodríguez.

Enfrentamiento de ofensivas

Toluca y Orlando City escenificarán duelo de ofensivas. Paulinho con Toluca llega enrachado suma seis goles en todas las competencias en el arranque de la temporada, por su parte con el conjunto morado Martín Ojeda lidera al equipo en la MLS con 14 goles y 14 asistencias.

Todo está listo para el juego que se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park en punto de las 19:00 hrs tiempo del centro de México a través Apple TV y desde el minuto a minuto de Récord.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Fecha: 20 de agosto

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV

