Martín Bravo sueña con hacer historia con Puebla en la Leagues Cup: "“Es una linda oportunidad"

Puebla se alista para un duelo histórico en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 frente a Seattle Sounders, y su director técnico interino, Martín Bravo, habló con entusiasmo sobre la oportunidad que tiene el equipo en esta etapa del torneo.

“Es muy lindo estar hoy a cargo del primer equipo, uno siempre se prepara y trabaja para tener una oportunidad así. Al equipo se le ve muy bien anímicamente. Venimos para tratar de hacer historia, a tratar de hacer algo importante en la institución”, aseguró Bravo.

Bravo dirigirá a Puebla en la Leagues Cup | IMAGO 7

Puebla merece jugar los Cuartos de Final de la Leagues Cup

El estratega argentino subrayó que Puebla está en esta instancia por mérito propio y que cada jugador tiene claro lo que representa defender los colores de La Franja. “El equipo está acá porque se lo merece, porque dejó todo para estar en esta instancia Hoy hay que pensar en pasar, es una linda oportunidad para todos, para la institución, estamos representando a México”.

Resaltó que el grupo mantiene la ilusión de acercarse a un título y al boleto para la próxima Copa de Campeones Concacaf. “El mensaje que se le manda al grupo es que estamos a tres partidos de un título y la opción de estar en la Concachampions. Hay equipos mexicanos que no están acá y Puebla se lo ganó”.

Puebla llega motivado pese al mal paso en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Puebla buscará el boleto a Semifinales contra Seattle Sounders | MEXSPORT