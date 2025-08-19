¿Cuándo y dónde ver el Seattle Sounders vs Puebla de la Leagues Cup?

Reanuda la Leagues Cup con la etapa de los Cuartos de Final, Seattle Sounders recibe al sorpresivo Puebla en el Lumen Field en busca de un boleto a la siguiente ronda, los partidos a partir de este momento son de eliminación directa.

‘La Franja’ llega a este duelo como una de las sorpresas, el entonces conjunto dirigido por Pablo Guede terminaron en la cuarta posición tras lograr seis unidades, producto de dos victorias y una derrota.

Puebla l IMAGO7

Puebla ahora con Martín Bravo como técnico interino busca el clasificado a las Semifinales en espera del anuncio del estratega que lleve a buen puerto el barco al final del torneo.

Por su parte, Seattle Sounders fue el equipo mejor ubicado en la zona de la MLS, el conjunto verde terminó con marca perfecta, el único en el torneo, con 9 unidades firmando 11 goles y dos asistencias.

Seattle Sounders l X:SoundersFC

Seattle Sounders vs Puebla

Todo está listo para el enfrentamiento desde el Lumen Field este 20 de agosto en punto de las 21:00 hrs tiempo del centro de México y podrás seguirlo a través de Azteca 7 y Apple TV, además del minuto a minuto de Récord.

MLS l X:SoundersFC

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Fecha: 20 de agosto

Hora: 19:00 hrs

Estadio: Lumen Field

Transmisión: Azteca 7 y Apple TV

