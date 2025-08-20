¿Cómo le ha ido a Lionel Messi ante equipos mexicanos?

Con 38 años, Lionel Messi mantiene su estatus de figura internacional y una de las leyendas todavía vigentes del futbol internacional, por lo que compartir cancha -ya sea como compañero o rival- es un honor que muchos futbolistas quieren disfrutar. Y en el caso de la Liga MX, en años recientes varios equipos han tenido esa oportunidad.
La llegada del capitán de la Selección de Argentina a la MLS con Inter Miami aumentó la probabilidad de que un equipo mexicano se cruce con el astro argentino, ya sea en Concachampions o en Leagues Cup. De hecho, será en esta última que Tigres se enfrente por primera ocasión a la Pulga y lo hará por un boleto a Semifinales.
Aunque los felinos y las Garzas ya se enfrentaron el año pasado en la Leagues Cup, con triunfo 2-1 para los de la UANL en la Fase de Grupos, Messi no estuvo disponible en aquella ocasión. Por lo que este miércoles será la primera vez que Tigres desafíe al astro sudamericano.
Los equipos mexicanos que han enfrentado a Messi
Con el compromiso de esta noche en el Estadio Chase, los de Nuevo León se convertirán en el noveno club que enfrenta a Leo. De los ocho anteriores, cuatro lo hicieron cuando el argentino todavía era jugador de Barcelona, y cuatro desde que llegó a las filas de Inter Miami en 2023.
América, Chivas, Atlante y León lo enfrentaron como jugador blaugrana, los dos primeros en amistosos, mientras que los Potros se lo cruzaron en el Mundial de Clubes. Por último, la Fiera fue invitada por los culés al Trofeo Joan Gamper en 2014.
A la lista se sumaron Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Atlas y Necaxa, que han enfrentado a Messi en los dos últimos años; de hecho, los rojinegros y los Rayos coincidieron en la actual edición de la Leagues Cup. Mientras que la Máquina lo hizo en 2023 y la Pandilla se lo topó en la Copa de Campeones de Concacaf de 2024.
Además, América jugó contra Inter Miami un amistoso a principios de este año. Por lo que las Águilas son, por ahora, el único equipo que se ha enfrentado en dos ocasiones al campeón del mundo en Qatar 2022.
Rayados, el único club que ha vencido a Messi
De los nueve clubes mexicanos que han enfrentado al argentino, solo Monterrey se quedó con la victoria. Fue en los Cuartos de Final de la Concachampions 2024 cuando los regios se impusieron 1-2 en la ida y 3-1 en la vuelta en el Estadio BBVA; Messi solo jugó en el segundo partido y dio la asistencia para el tanto de Diego Gómez.
De esa forma, el balance es de una derrota, tres empates y cinco victorias (incluida la que logró en penales ante Necaxa) para el argentino, que suma cuatro goles ante clubes de la Liga MX. Por lo que Tigres tendrá la oportunidad de inclinar un poco más la balanza para los equipos mexicanos.
- 09/08/2006 | América 4-4 Barcelona | Amistoso Internacional
- 08/08/2009 | Chivas 1-1 Barcelona | Amistoso Internacional
- 16/12/2009 | Barcelona 3-1 Atlante | Mundial de Clubes
- 18/08/2014 | Barcelona 6-0 León | Torfeo Joan Gamper
- 21/07/2023 | Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Leagues Cup 2023
- 10/04/2024 | Monterrey 3-1 Inter Miami | Concacaf Champions Cup
- 18/01/2025 | Inter Miami 2-2 América | Amistoso Internacional
- 29/07/2025 | Inter Miami 2-1 Atlas | Leagues Cup 2025
- 02/08/2025 | Inter Miami (5) 2-2 (4) Necaxa | Leagues Cup 2025 (Salió lesionado)
*En los partidos en cursiva metió gol
