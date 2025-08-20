¿Cómo le ha ido a Lionel Messi ante equipos mexicanos?

Con 38 años, Lionel Messi mantiene su estatus de figura internacional y una de las leyendas todavía vigentes del futbol internacional, por lo que compartir cancha -ya sea como compañero o rival- es un honor que muchos futbolistas quieren disfrutar. Y en el caso de la Liga MX, en años recientes varios equipos han tenido esa oportunidad.

La llegada del capitán de la Selección de Argentina a la MLS con Inter Miami aumentó la probabilidad de que un equipo mexicano se cruce con el astro argentino, ya sea en Concachampions o en Leagues Cup. De hecho, será en esta última que Tigres se enfrente por primera ocasión a la Pulga y lo hará por un boleto a Semifinales.

Messi volverá a enfrentarse a un equipo mexicano | MEXSPORT

Aunque los felinos y las Garzas ya se enfrentaron el año pasado en la Leagues Cup, con triunfo 2-1 para los de la UANL en la Fase de Grupos, Messi no estuvo disponible en aquella ocasión. Por lo que este miércoles será la primera vez que Tigres desafíe al astro sudamericano.

Los equipos mexicanos que han enfrentado a Messi

Con el compromiso de esta noche en el Estadio Chase, los de Nuevo León se convertirán en el noveno club que enfrenta a Leo. De los ocho anteriores, cuatro lo hicieron cuando el argentino todavía era jugador de Barcelona, y cuatro desde que llegó a las filas de Inter Miami en 2023.

Messi tiene un historial ante clubes mexicanos | MEXSPORT

América, Chivas, Atlante y León lo enfrentaron como jugador blaugrana, los dos primeros en amistosos, mientras que los Potros se lo cruzaron en el Mundial de Clubes. Por último, la Fiera fue invitada por los culés al Trofeo Joan Gamper en 2014.

A la lista se sumaron Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Atlas y Necaxa, que han enfrentado a Messi en los dos últimos años; de hecho, los rojinegros y los Rayos coincidieron en la actual edición de la Leagues Cup. Mientras que la Máquina lo hizo en 2023 y la Pandilla se lo topó en la Copa de Campeones de Concacaf de 2024.

América ha enfrentado en dos ocasiones a Messi | MEXSPORT

Además, América jugó contra Inter Miami un amistoso a principios de este año. Por lo que las Águilas son, por ahora, el único equipo que se ha enfrentado en dos ocasiones al campeón del mundo en Qatar 2022.

Rayados, el único club que ha vencido a Messi

De los nueve clubes mexicanos que han enfrentado al argentino, solo Monterrey se quedó con la victoria. Fue en los Cuartos de Final de la Concachampions 2024 cuando los regios se impusieron 1-2 en la ida y 3-1 en la vuelta en el Estadio BBVA; Messi solo jugó en el segundo partido y dio la asistencia para el tanto de Diego Gómez.

Messi solo ha perdido una vez contra equipos mexicanos | MEXSPORT

De esa forma, el balance es de una derrota, tres empates y cinco victorias (incluida la que logró en penales ante Necaxa) para el argentino, que suma cuatro goles ante clubes de la Liga MX. Por lo que Tigres tendrá la oportunidad de inclinar un poco más la balanza para los equipos mexicanos.

09/08/2006 | América 4-4 Barcelona | Amistoso Internacional

08/08/2009 | Chivas 1-1 Barcelona | Amistoso Internacional

16/12/2009 | Barcelona 3-1 Atlante | Mundial de Clubes

18/08/2014 | Barcelona 6-0 León | Torfeo Joan Gamper

21/07/2023 | Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Leagues Cup 2023

10/04/2024 | Monterrey 3-1 Inter Miami | Concacaf Champions Cup

18/01/2025 | Inter Miami 2-2 América | Amistoso Internacional

29/07/2025 | Inter Miami 2-1 Atlas | Leagues Cup 2025

02/08/2025 | Inter Miami (5) 2-2 (4) Necaxa | Leagues Cup 2025 (Salió lesionado)

*En los partidos en cursiva metió gol

Messi tiene un saldo favorable ante los equipos de Liga MX | MEXSPORT