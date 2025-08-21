La que alguna vez fue la pareja más importante del mundo del espectáculo, el entonces futbolista del Barcelona, Gerard Piqué y la cantante Shakira, continúan dando de qué hablar a pesar de llevar poco más de tres años separados.

Presidente de la Kings league Gerard Pique | IG:@3gerardpique

Sin más recuerdos

Desde el anuncio de su separación, la pareja comenzó a tomar acciones en cuanto a su bienes y adquisiciones económicas juntos, ahora, tal parece que terminaran por completo con las cosas que los unían, pues el diario ABC, reveló que la que alguna vez fuera su casa principal, se puso en venta en los últimos días.

Pique y sus hijos | @3gerardpique

Con tres mansiones a nombre de ambos, una de ellas ya comenzó a estar en venta; se trata de la propiedad ubicada en Esplugues de Llobregat, la que fuera la casa permanente de la familia durante su relación y la cual está valuada en poco más de 3 millones de euros.

Con dos mansiones aún por vender, cada vez son menos las propiedades y adquisiciones de la pareja, por lo que ya es cuestión de tiempo para que lo único que los relacione sean sus dos hijos, Milan y Sasha.

@Shakira

