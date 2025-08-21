Bundesliga: tres razones para seguir la Temporada 2025/26

La Bundesliga está por iniciar y varias sorpresas se preparan para la siguiente temporada. Bayern Munich buscará refrendar su título pero con una ausencia histórica, la falta de Thomas Müller en el mediocampo.

Por su parte, otros equipos tendrán muchas cosas que demostrar, como es el caso del Bayer Leverkusen o del Borussia Dortmund. Los dos clubes afrontarán una temporada llena de cambios o de crecimiento de jugadores.

Bundesliga | AP|

Razones para seguir la Bundesliga

Bayern Munich con la falta de Thomas Müller y la llegada de Luis Díaz

El Gigante de Baviera logró ganar la Bundesliga tras la excelsa temporada invicta del Bayer Leverkusen. Ahora, los de Vincent Kompany buscarán repetir la hazaña pero con la falta de un gran pilar: Thomas Müller. Sin embargo, Luis Díaz llegó para ser el gran jugador y referente del equipo bávaro.

Dortmund y Leverkusen con miras nuevas

El conjunto de las Abejas cuenta con grandes jóvenes en ascenso, como es el caso de Jobe Bellingham, Daniel Svensson o Yan Couto. Por su parte, el cuadro de las Aspirinas tendrá un nuevo comienzo tras la salida de varios pilares y la llegada de Erik ten Hag.

Bundesliga | AP|

Clásicos que regresan

El ascenso del Colonia y Hamburgo provocaron que viejas rivalidades volvieran a nacer en el proceso. Ambos equipos provenientes de la Bundesliga 2, se verán las caras ante viejos conocidos, como St. Pauli con los de los Pantalones Rojos; y el Bayer Leverkusen con las Cabras Monteses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'ES UNA VERGÜENZA': ARTURO VIDAL LANZA DURO MENSAJE TRAS VIOLENCIA EN EL INDEPENDIENTE VS U DE CHILE