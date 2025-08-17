¡Welcome, Thomas! Müller arriba al BC Place para su debut con Vancouver Whitecaps

Baviera le entregó a Vancouver a uno de sus hijos pródigos para llevar a los Whitecaps al siguiente nivel. Thomas Müller llegó al conjunto de la MLS tras una larga relación con Bayern Munich, por lo que su llegada a territorio canadiense se volvió una locura.

Un tumulto de gente estuvo en los alrededores del BC Place para recibir a 'Raumdeuter' como la leyenda que es. El exjugador del Gigante de Baviera salió de la camioneta en la que llegó y convivió con sus nuevos aficionados, a los cuales se rindió y decidió firmar un par de camisetas.

Houston Dynamo el primer objetivo de Müller

El jugador alemán tendrá su primer duelo en la MLS ante Houston Dynamo, rival de la misma Conferencia Oeste, pero con muchas complicaciones. Por su parte Vancouver Whitecaps, es tercero del mismo sector, en busca de escalar en la tabla de posiciones para los Playoffs.

Localidades agotadas

El debut del jugador alemán en territorio canadiense marcó un precedente para el club, siendo uno de los más esperados de la MLS. Müller consiguió que los aficionados de Vancouver Whitecaps agotaran las localidades para el duelo ante Houston, así lo informó el club.

"¡Las entradas para el Lower Bowl están agotadas! Asegura tus asientos premium para el domingo y, ya que estás, ¡consigue tus entradas para el 23 de agosto, cuando nos enfrentemos a St. Louis City!", publicó el club.

Leyenda | AP|

