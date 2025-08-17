Eric Bailly será nuevo jugador de Villareal de Veljko Paunovic

El central de Costa de Marfil, Eric Bailly será nuevo jugador de Real Oviedo, equipo dirigido por el serbio, Veljko Paunovic. De acuerdo a información de Fabrizio Romano, el defensor hará exámenes médicos el lunes.

¿Dónde jugó Eric Bailly?

El central se quedó sin equipo tras su etapa con Villareal. Anteriormente estuvo en Besiktas y Manchester United, en este último fue donde más se dio a conocer e incluso tuvo algunos años destacados.

Con Manchester United apareció en 113 ocasiones y logró conquistar la Europa League, una Copa de la Liga y la Community Shield. Ahora podrá aportar su experiencia en el club recién ascendido a LaLiga.

¿Qué puede aportar Bailly a Real Oviedo?

Con 31 años de edad, Bailly aún tiene cualidades para aportar a un equipo que está en crecimiento. Con Veljko Paunovic, el club espera llegar a un buen puerto en esta temporada de LaLiga.

La llegada del marfileño también representa un golpe anímico y mediático para el Real Oviedo, que busca consolidarse en la máxima categoría tras su ascenso. La experiencia internacional de Bailly, con paso por ligas como la Premier League y la Süper Lig turca, ofrece al club una referencia defensiva de peso y un líder que puede marcar diferencia tanto dentro como fuera del campo.

