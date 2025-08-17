Neymar llora tras la goleada histórica de Santos contra Vasco da Gama

El regreso de Neymar con Santos no atraviesa su mejor momento. El atacante brasileño fue titular en el encuentro frente a Vasco da Gama, pero poco pudo hacer para evitar la dura derrota de su equipo por marcador de 6-0 en el Estadio Morumbi.

La superioridad del rival quedó plasmada con un doblete de Philippe Coutinho y una actuación sólida que dejó al Santos sin reacción.

Coutinho marcó un doblete | X: @VascodaGama

Neymar no pudo contener las lágrimas

Tras el silbatazo final, Neymar se sentó en el césped y comenzó a llorar mientras algunos compañeros intentaban consolarlo. El jugador, visiblemente afectado, rechazó los gestos de ánimo y se dirigió rumbo a los vestidores con lágrimas en el rostro.

En medio de la escena, el técnico de Vasco da Gama, Fernando Diniz, se acercó al delantero para abrazarlo y darle palabras de aliento, gesto que fue captado por las cámaras y se volvió uno de los momentos más comentados del encuentro.

Diniz consoló a Neymar | CAPTURA

La situación del Santos en el Brasileirao

Con esta derrota, Santos se mantiene en la parte baja de la tabla. El equipo ocupa la décimo quinta posición con 21 puntos en 19 jornadas, lo que lo deja cerca de la zona de descenso. La presión aumenta para la escuadra paulista, que busca reencontrarse con su mejor versión para evitar complicaciones en el campeonato.

En cuanto Neymar, en esta segunda etapa con el club, el atacante tiene 12 partidos disputados y apenas tres goles anotados. Su próximo compromiso será contra Bahía el próximo domingo 24 de agosto, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la Arena Fonte Nova.

Neymar no pudo contener el llanto | CAPTURA