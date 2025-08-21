Partidos de hoy 21 de agosto

Se acerca el fin de semana lleno de partidos y con todos los deportes, sin embargo, antes de llegar a los grandes eventos tenemos actividad en el futbol y el beisbol que sin duda serán dignos de ver.

La libertadores y Copa Sudamericana están aquí

Los Octavos de Final del galardón más importante del balompié sudamericano están terminando y con algunos equipos ya clasificados, otros buscan su pase a los Cuartos de Final.

LDU Quito buscará remontar a Botafogo en casa y así conseguir una hazaña heroica arrancando a las 16:00. Dos horas y media después, River Plate recibirá en el siempre imponente Estadio Monumental, al Libertad. Finalmente, Palmeiras tendrá un juego de trámite en casa al recibir al Universitario de Perú, que llega como víctima de un 4-0.

Por su parte, la acción de la Sudamericana arranca de igual forma a las 16:00, en el partidazo de Godoy Cruz vs Atlético Mineiro, donde los locales llegan con desventaja de 2-1. A las 18:30, Lanús y Central Córdoba cerrarán la jornada del jueves en el Estadio Ciudad de Lanús, llegando con un global de 0-1 a favor de la visita.

El diamante se roba la tarde

Tanto en Grandes Ligas como en la Liga Mexicana de Beisbol habrá duelos interesantes, pero sin duda el que se lleva los reflectores es el histórico juego entre los New York Yankees y los Boston Red Sox, desde el Yankee Stadium, siendo este el primero de la serie e iniciando a las 17:15 CDMX.

Además de esta rivalidad histórica, los juegos destacados serán: Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers (12:20), Washington National vs New York Mets (14:05) y Colorado Rockies contra los Dodger de Ohtani a las 13:10.

Finalmente, continúan los playoffs de la LMB y la lucha por las zonas está al rojo vivo, los primeros en entrar en acción serán los Pericos de Puebla vs los Diablos Rojos de México, iniciando a las 19:00. A la misma hora dará inicio el duelo entre los Sultanes de Monterrey y los Tecolotes Dos Laredos y media hora más tarde los Cachorros de Jalisco contra los Algodoneros.

