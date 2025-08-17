México vence a Panamá con Xavier Nolasco como héroe en Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La Selección Mexicana representada por el equipo de Chihuahua se impuso de manera dramática con Xavier Nolasco como héroe, en la sexta entrada para catapultar la victoria, sobre el representativo de Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se realiza en Estados Unidos.

El conjunto Tricolor apareció con un Swing Perfecto para cosechar su segunda victoria dentro de la competición en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pennsylvania que dejó el drama hasta el último momento.

El héroe: Xavier Nolasco

Xavier Nolasco fue el héroe quien en el arranque del partido aprovecharía los errores del rival para adelantar el equipo mexicano con la primera carrera para Swing Perfecto durante la primera entrada.

Todo se definiría en la sexta y última entrada cuando los panameños estaban decididos a empatar la pizarra para mantenerse con vida y así lo hicieron lograron emparejar el marcador, cuando el conjunto Tricolor se encontraba a un out de la victoria, aprovechando el error.

Un batazo tremendo se desató sobre el diamante para que Xavier Nolasco catapultara la segunda carrera y sentenciara la victoria para seguir avanzando en la competición.

¿Quién será su rival?

Ahora el representativo de Chihuahua que dejó tendido a los Canaleros ya espera rival del cuál saldrá del partido entre Japón y Venezuela, México se medirá ante el perdedor el próximo martes.

