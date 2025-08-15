México inicia su camino en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas con derrota

Comenzó el camino del Swing Perfecto, equipo oriundo de Chihuahua y que actualmente es el representativo de México en el torneo de Pequeñas Ligas (conocida como Williamsport), la competencia infantil de béisbol más famosa del mundo.

Duelo México vs China | @BGMxico1

México no pudo con la nueva estrella China

Lin Chin-Tse, abridor del equipo Chino, fue el encargado no solo de llamar la atención del mundo en sus lanzamientos, sino también de bloquear el ataque mexicano, dejando el cero en favor de su equipo.

El marcador terminó en tres carreras a cero en favor del equipo chino, dejando al combinado de Chihuahua con la obligación de ganar su siguiente partido antes Puerto Rico el próximo sábado para sí no caer eliminados de este prestigioso torneo.

Debut de México en Williamsport | @BGMxico1

Buen desempeño mexicano

Aunque el marcador parece mostrar un dominio del equipo de Oriente, la realidad es que los jóvenes mexicanos lograron despertar en la sexta entrada, colocando jugadores hasta en dos bases, sin embargo la defensiva comandada por el fuera de serie, Lin Chin-Tse no permitió errores con jugadores en base.

Equipo Swing Perfecto en las Pequeñas Ligas | @BGMxico1

