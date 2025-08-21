¡Roma anunció histórico fichaje!

El equipo italiano, Roma, presentó de manera oficial al jugador jamaicano, Leon Bailey. A solo unos días de iniciar el Scudetto, el equipo de la Loba busca unirse a los principales candidatos de esta temporada para levantar la deseada, Serie A.

Bailey en su selección de Jamaica | @leonbailey

¿Por qué es histórico este fichaje?

Leon Bailey, llega procedente del Aston Villa en calidad de préstamos por un año, con su llegada, se convierte en el primer jugador de Jamaica en jugar en el histórico equipo de la liga de Italia.

Bailey, llega para portar el dorsal ‘31’, fungiendo como extremo derecho y en caso de ser del agrado del entrenador, Piero Gasperini, sería adquirido por el valor de 22 millones de euros.

Bailey en Aston Villa | @leonbailey

El jugador, actualmente es uno de los mejore de la zona de la CONCACAF, iniciando su carrera en las ligas de los países escandinavos, para posteriormente dar su salto a las mejores ligas del planeta, teniendo su debut en el Genk de Bélgica, posteriormente llegó al Leverkusen y tras casi tres años partió a la Premier League, con el Aston Villa.

El jamaicano de 28 años llega con 377 partidos jugados en el viejo continente; 76 goles anotados y 68 asistencias, siendo uno de los más regulares en las recientes temporadas del equipo inglés.

Bailey en Premier League | @leonbailey

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Partidos de hoy 21 de agosto