¿Qué equipos son los favoritos para ganar la Bundesliga según casas de apuestas?

La Bundesliga comenzará este viernes con el duelo entre Bayern Munich y RB Leipzig, para inaugurar la temporada en el máximo circuito de Alemania. Los bávaros defenderán su corona luego de una campaña exitosa con Vincent Kompany al mando.

¿Cuál es el máximo candidato a ganar la Bundesliga?

Bajo estos criterios, las casas de apuestas colocan a Bayern Munich como el máximo candidato a ganar el título, pues Caliente paga -350, mientras que el más cercano perseguidor, Bayer Leverkusen +600. Estos son los dos favoritos en la Bundesliga.

Borussia Dortmund, RB Leipzig y Eintracht Frankfurt aparecen en la lista para completar el top 5 de los máximos candidatos a ganar la Bundesliga en esta temporada, sin embargo, solo hay uno muy claro: Bayern Munich.

Luis Díaz fortalece a Bayern Munich

Los bávaros cuentan con un equipo sólido y fortalecido especialmente por la llegada de Luis Díaz, quien brilló en Liverpool y entregó un título de liga antes de marcharse. Con el colombiano como la mejor incorporación, Bayern Munich se ilusiona para conquistar la Bundesliga.

Con el arranque de la Bundesliga, todas las miradas estarán puestas en lo que pueda hacer el Bayern Munich bajo el mando de Vincent Kompany y con el talento de Luis Díaz, llamado a ser la gran figura de la temporada. El reto será mantener la hegemonía en Alemania frente a rivales cada vez más competitivos, en un torneo que promete emociones de principio a fin.

