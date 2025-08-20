Olympique de Marsella pone transferibles a Adrien Rabiot y Jonathan Rowe tras pelea

El Olympique de Marsella vive un escándalo a pocos días del cierre del mercado de fichajes en Europa. Adrien Rabiot y Jonathan Rowe fueron puestos en la lista de transferibles después de protagonizar una pelea de extrema violencia en el vestuario, tras la derrota 1-0 frente al Stade Rennes en la jornada inaugural de la Ligue 1.

¿Qué pasó entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe?

De acuerdo con la directiva del club, la disputa entre ambos futbolistas inició por un desacuerdo durante el partido y se trasladó al vestuario, donde la situación escaló hasta llegar a los golpes. El comportamiento fue calificado como “inaceptable” por el cuerpo técnico y directiva, quienes decidieron no solo separarlos del plantel como medida disciplinaria, sino además ponerlos en el mercado.

“El Olympique de Marsella ha anunciado que Adrien Rabiot y Jonathan Rowe han sido incluidos en la lista de transferibles del club. Esta decisión se tomó debido al comportamiento inaceptable en el vestuario después del partido contra el Stade Rennais FC”, informó la institución en un comunicado oficial.

¿Qué dijo el presidente del Olympique de Marsella sobre la pelea de Rabiot y Rowe?

Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, no ocultó su indignación por lo sucedido y aseguró que se trata de un hecho sin precedentes en el futbol profesional. “Lo que me dijo la plantilla es que era algo inaudito, violento, muy agresivo y que se salía de todos los límites. Con la experiencia que tenemos, nunca habíamos visto algo así en un vestuario”, afirmó.

El dirigente lamentó que uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada se vea envuelto en un acto tan grave. “Como club sufrimos esta situación. Somos víctimas de una pelea sin límites, completamente inédita en el mundo del futbol”, sentenció Longoria, quien dejó claro que el futuro de ambos futbolistas está fuera del Marsella.

