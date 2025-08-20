Sunderland continúa con muestras de cariño a México y lanza dinámica con jugadores

Sunderland regresó a Premier League tras ocho años en categorías inferiores del futbol inglés. Su vuelta a la máxima categoría fue más que soñado, pues una victoria de 3-0 sobre West Ham firmaron sus primeros tres puntos en Primera División desde 2017.

Los Gatos Negros no solo se ganaron el cariño de la ciudad homónima, ubicada al noreste de Inglaterra, sino que también de un sector en particular. Varios aficionados mexicanos causaron un revuelo en redes sociales por su apoyo incesante al club inglés, algo que surgió como una broma en X.

¿Dónde comenzó el apoyo?

En la misma publicación del Sunderland, la página Pasión Celeste recordó que ellos fueron los primeros en iniciar el revuelo por el conjunto de los Gatos Negros. "Como ven si con este arranque de liga europea todo Twitter futbol agarramos a un equipo underdog".

Sunderland mantiene muestras de cariño a México

Ante este inesperado apoyo por parte de la afición azteca, el equipo inglés no ha desaprovechdo para aumentar su base de fans. Además de compartir las publicaciones de diferentes usuarios en su cuenta en español, Sunderland realizó una dinámica especial con algunos jugadores.

"Para celebrar a nuestros nuevos aficionados mexicanos, Noah, Wilson y Habib hacen el quiz rápid!", escribió en la publicación de un video en el cual Noah Sadiki, Wilson Isidor y Habib Diarra responden preguntas sobre México, por ejemplo cómo es la bandera y que nombren un jugador mexicano, ante lo cual eligieron a Guillermo Ochoa y Javier 'Chicharito' Hernánez.

