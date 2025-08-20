¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en el Fulham?

Raúl Jiménez llegó al Fulham en 2023, luego de que en Wolves no consiguió retomar el nivel que mostró antes de sufrir una lesión en el cráneo. Sin embargo, con los Cottagers, el mexicano ha presentado a una versión similar.

Así ha sido la etapa de Raúl Jiménez con Fulham

Su primera temporada con el club londinense no fue la mejor, al solo marcar siete tantos en 24 partidos de Premier League, mientras que en las copas domésticas concluyó sin anotaciones.

La temporada 2024-25 fue el renacer de Raúl Jiménez, pues registró 14 goles y se convirtió en uno de los hombres más importantes de la plantilla actual del Fulham, además de brillar con la Selección Mexicana.

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez con Fulham?

El ‘Lobo de Tepejí’ acumula un total de 21 goles con los Cottagers y esta temporada tendrá la oportunidad de aumentar esa cuota. En la Jornada 1 de la Premier League disputó 66 minutos, en los que no consiguió anotar.

Raúl Jiménez vivirá una importante temporada, ya que además de la Premier League también se concentra en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, a la que apunta a ser el delantero titular.

