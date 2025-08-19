Mohamed Salah gana su tercer premio PFA; Mariona Caldentey brilla en la rama femenina

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, y la centrocampista del Arsenal, Mariona Caldentey, fueron elegidos como los mejores jugadores del año en los premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA). Salah hizo historia al convertirse en el primer futbolista en ganar el galardón en tres ocasiones, mientras que la española brilló en su primera temporada en Inglaterra, coronándola con un título de Champions League.

Salah ha dominado la rama masculina en tres ocasiones | AP

Salah rompe récords en Inglaterra con su tercer premio

Salah, de 33 años, firmó una temporada sobresaliente con 29 goles y 18 asistencias, cifras que impulsaron al Liverpool a igualar el récord de 20 campeonatos de la Premier League. El egipcio recibió nuevamente el reconocimiento que votan los propios futbolistas profesionales, consolidando su estatus como uno de los jugadores más dominantes de la última década.

Además, el atacante de los 'Reds' también había sido distinguido a principios de año con el premio al Futbolista del Año de la Asociación de Escritores de Futbol, igualmente por tercera ocasión en su carrera. Estos galardones confirman a Salah como una leyenda viva del futbol inglés.

El 'Faraón' ha comenzado de gran manera la nueva temporada | AP

Mariona Caldentey deslumbra en su primera temporada en el Arsenal

En la rama femenina, Mariona Caldentey, de 29 años, disfrutó de un año soñado en su estreno con el Arsenal. La española anotó 19 goles en todas las competiciones, incluidos ocho en la campaña que llevó a las 'Gunners' a conquistar la UEFA Women's Champions League, superando en la final a su exequipo, Barcelona.

El reconocimiento de la PFA refrenda su impacto inmediato en Inglaterra, donde se ha convertido en pieza clave del Arsenal. Junto a Salah, otros jugadores premiados fueron Morgan Rogers, del Aston Villa, como Joven del Año masculino, y la canadiense Olivia Smith, fichaje récord del Arsenal, que recibió el equivalente femenino tras una gran temporada en el Liverpool.

Mariona fue elegida por sus compañeras como la mejor en la rama femenina | AP

