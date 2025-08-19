Con polémico penal de Mbappé, Real Madrid vence a Osasuna en inicio de LaLiga

El Real Madrid superó con un aprobado discreto su debut en una Liga 25/26 en la que tiene el desafío de vencer al actual campeón, el Barcelona.

Un penalti provocado y anotado por Kylian Mbappé, el mejor del partido, dio a los pupilos de Xabi Alonso el triunfo ante un Osasuna que, eso sí, apenas inquietó la meta de Courtois.

Mbappé hizo el gol de la victoria | AP

Con tres fichajes en el once inicial, tres defensas (Carreras, Huijsen y Trent), el entrenador vasco debutó oficialmente en un Bernabéu que vio a a un Real Madrid aún en rodaje, con pocas ocasiones creadas y una primera parte bastante plana.

En la segunda parte, algunas incursiones de Vinicius y Mbappé aceleraron el partido hasta llegar a un triunfo merecido, pero que dejó algunas dudas en la parroquia blanca en cuanto a la brillantez.

Real Madrid logró un triunfo apretado | AP

El cuarto fichaje del equipo blanco, Franco Mastantuono, debutó en la segunda parte e intentó alguna jugada ingeniosa, pero con poco tiempo para lucir. En fin, el Madrid arranca con tres puntos, que es lo que ahora necesita Xabi Alonso para crecer.

Mastantuono debutó con Real Madrid | AP