FC Barcelona admite errores en el Spotify Camp Nou y apunta a volver a Montjuic

El FC Barcelona tendrá que comenzar a buscar estadio para la temporada 2025-2026, o al menos eso parece después de que el propio club aceptó que hay irregularidades en la remodelación del Spotify Camp Nou.

De acuerdo a información de RAC1, el equipo catalán ha constatado que existe irregularidades y deficiencias en la primera fase de obras del estadio, mismas que involucran a la zona de tribuna y a la zona gol sur.

El Camp Nou ha presentado irregularidades | FC Barcelona|

Estas zonas esperaban poder ser abiertas al público y recibir, aproximadamente, a unas 27 mil personas para el encuentro de la jornada 4 de LaLiga, donde el Barcelona enfrentará al Valencia.

Debido a estas irregularidades, el Barcelona ha solicitado una nueva reunión con el ayuntamiento para renegociar la fecha de entrega de certificados de la obra, lo cual podría extenderse, de acuerdo al club blaugrana, una semana más.

El Camp Nou ha presentado irregularidades | AP|

Montjuic a la vista

El equipo culé ya tendría programada una reunión con Barcelona Serveis Municipals para activar un plan B, mismo que permitiría al equipo de Hans Dieter-Flick poder jugar el encuentro contra Valencia y los cuatro partidos de fase de liga de la UEFA Champions League en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

A pesar del plan de contingencia, Montjuic no ofrece un panorama más esperanzador pues, el próximo 12 de septiembre, Post Malone se presenta en ese recinto y limita la disponibilidad del lugar para los partidos del Barcelona.

Montjuic es opción para el FC Barcelona | AP|

Ante UEFA, el Barça tiene hasta el próximo 28 de agosto para informar a la Unión Europea en que estadio jugará sus partidos de Champions como local.

