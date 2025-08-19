¡Adiós a los Red Devils! Chelsea está por cerrar el traspaso de Garnacho, procedente de Manchester United

Chelsea y nada más. Alejandro Garnacho no quiere ir a otro equipo que no sean los londinenses y los Blues están por cerrar el acuerdo con Manchester United para contratar al atacante.

De acuerdo con Fabrizio Romano, las negociaciones entre los dos equipos de la Premier League han progresado en días recientes. Añadió que la buena relación del CEO del United, Omar Berrada, con la directiva de Chelsea ha favorecido las pláticas.

Garnacho no quiere ir a otro club

El mismo periodista aseguró que el jugador no piensa en salir rumbo a otro equipo que no sea el de Enzo Maresca. "Rechazó una propuesta del Bayern en las últimas 48 horas; ninguna posibilidad", escribió Romano.

Desde que se supo que Garnacho no continuaría con los Red Devils, por su mala relación con Ruben Amorim, se especuló mucho sobre el futuro del argentino, excluido de la convocatoria para el juego contra Arsenal el pasado domingo.

Al-Nassr, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Aston Villa y Bayern Munich fueron equipos que sonaron como posible destino. No obstante, para el internacional argentino el único interés era Chelsea.

¿Cuánto pagará Chelsea por Garnacho?

Garnacho tiene contrato con Manchester United hasta junio de 2028, por lo que no saldrá gratis del club. Y aunque según distintos reportes los Blues esperaban alargar la negociación para llevárselo a bajo precio, el mínimo que los Red Devils esperan recibir son 50 millones de libras, alrededor de 57.8 millones de euros, según Alex Crook.

