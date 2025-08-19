Aerolínea denuncia incidentes con el plantel de Peñarol durante su vuelo a Argentina

La previa del partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores ha traído algunos inconvenientes, en específico y de manera reciente, es Peñarol, el equipo visitante el que ha tenido un inconveniente con el viaje a la sede del segundo partido de esta rivalidad. Una aerolínea ha 'arremetido' con el equipo charrúa.

Peñarol espera el partido visitando 'El Clilindro' | X: @OficialCAP

¿Problemas en el aire?

Mediante redes sociales se ha hecho viral un video en el cual se puede ver a los jugadores convocados por Peñarol en el avión que los llevaría posteriormente a Argentina para enfrentar a Racing, teniendo un comportamiento bastante inadecuado, ya que algunos de ellos no estaban siquiera en su lugar, algunos otros pegaban en los asientos y prácticamente todos generaban muchos más ruido del permitido simulando ser 'hinchas' de su propio equipo.

Ante esto, la cuenta oficial de Aerolíneas Argentinas ha emitido un mensaje en el que menciona su sentir con respecto al comportamiento de los jugadores del club uruguayo.

"Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", redactaron en su cuenta de X, además de etiquetar al equipo para ser aún más directos.

Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.

Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte.@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025

Ante dicha situación, en los comentarios de la publicación los fanáticos de Peñarol se han mostrado molestos por la acusación hacia los miembros de su club, haciendo referencia de otros momentos en los que algunos aficionados de otras nacionalidades viajaban en la misma aerolínea.

¿Viaje y acusación en vano?

En las últimas horas ha surgido información acerca de la posibilidad de que el partido de Vuelta no se juegue, o al menos no hasta el día jueves cuando la situación climática mejore, ya que en días recientes, fuertes lluvias han afectado a los alrededores del Estadio Presidente Perón.

Afición de Racing en uno de sus más recientes partidos de local | X: @RacingClub

Sería entonces dos días después cuando se juegue el partido en dado caso de que se posponga; sin embargo, aún no hay información oficial a tan solo unas horas de que se juegue la Vuelta.

