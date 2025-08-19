Neymar es amenazado por afición de Santos: “Mereces una cachetada”

Después de la histórica goleada de 6-0 que Santos sufrió a manos de Vasco da Gama, aficionados del club brasileño no se quedaron de brazos cruzados e increparon a Neymar Jr., quien inclusive fue objeto de amenazas de violencia física.

Por medio de las redes sociales está circulando un video en el que un grupo de aficionados interceptaron al plantel del Santos al finalizar el entrenamiento de este martes y con Neymar al frente de todo el equipo, un barrista comenzó a reclamar por el momento que vive el club.

"Eres la estrella de este equipo. Eres uno de los mejores jugadores del planeta. Si lloras, imagina al resto de estos muchachos. Si discutes con un aficionado, dará lugar a que cualquiera aquí discuta con un aficionado"

Torcedores organizados pedem a saída do Guilherme. pic.twitter.com/7K4oUPKTQD — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) August 19, 2025

Neymar responde a la afición

Cabizbajo y visiblemente triste por la situación que vive el equipo, Neymar aseguró a los aficionados que se está trabajando para revertir la mala racha, sin embargo, estas pocas palabras del capitán parece que no fueron suficientes para calmar los reclamos.

"Estamos intentando cambiar las cosas", dijo Neymar.

Amenazan con violencia a Neymar

Pese a que Neymar y el resto del equipo dio la cara ante la afición, los presentes aún no sienten que sea suficiente para resarcir el daño de la goleada

"Se están riendo en nuestra cara. Lo que está pasando aquí no es suficiente, no es suficiente" "¿Te lo puedo decir? Oh, ya lo sé, es violencia... Mereces una cachetada con la mano abierta, esa es la realidad", sentenció el aficionado.

