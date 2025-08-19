Afición de Talleres se lanza contra Andrés Fassi, exdirectivo de Pachuca, por mal paso del equipo

La presión sobre Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba y exdirectivo de Pachuca, volvió a crecer luego del empate ante San Martín de San Juan, resultado que mantiene al equipo comprometido en la zona de descenso de la Primera Nacional.

El descontento de los hinchas se sumó a los reclamos del entrenador Carlos Tévez, quien en los últimos días exigió mayor respaldo en cuanto a refuerzos para revertir la situación. Especialmente ambas partes están pidiendo la llegada de otro delantero que aporte goles.

Hinchas de Talleres exigen respuestas a Fassi

Tras el encuentro, un aficionado dialogó con Canal Showsport y lanzó un duro mensaje hacia la directiva: “Somos el tercer equipo que más hemos vendido y no hemos traído a nadie. A nadie. No sé dónde está la plata, Fassi por favor ponela, falta un 9 más”.

La molestia también se replicó en redes sociales, donde múltiples usuarios cuestionaron el modelo de gestión del dirigente. Uno de los mensajes más compartidos en X (antes Twitter) apuntó directamente: “¿Estamos a tiempo? Sí. ¿Se está haciendo todo para que vaya todo mal? Sí. ¿Qué nos puede salvar? Los pibes y su gente. Pero Fassi, tu modelo de gestión caducó. Con vos o sin vos la gestión debe girar 180 grados”.

Una relación desgastada con la afición

Las críticas hacia Fassi no son nuevas. En repetidas ocasiones los fanáticos del club cordobés han realizado manifestaciones y campañas digitales exigiendo explicaciones por el destino del dinero obtenido en ventas de jugadores.

Incluso, durante la presentación de Carlos Tévez como nuevo entrenador de Talleres, los seguidores inundaron el chat en vivo de YouTube reclamando refuerzos y mayor transparencia en la gestión del presidente.

Con el equipo en una situación delicada en la tabla y un clima tenso en la tribuna, la presión sobre Andrés Fassi sigue en aumento, mientras la afición exige refuerzos inmediatos y un cambio de rumbo en la administración del club.

