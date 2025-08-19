Vélez Sarsfield derrota a Fortaleza y se mete a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield se convirtió en el primer equipo clasificado a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores tras vencer 2-0 a Fortaleza en el Estadio José Amalfitani. Con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván en el primer tiempo, el equipo argentino aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo continental.

Vélez conquistó el primer boleto a la siguiente fase del torneo | AP

Carrizo y Galván le dieron el triunfo a Vélez

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto abrió el marcador apenas a los siete minutos, cuando Maher Carrizo conectó de cabeza un centro de Elías Gómez bajo una intensa lluvia en Buenos Aires. El joven atacante de 19 años llegó así a cinco tantos en la actual edición de la Libertadores, igualando a Alan Patrick (Internacional), José López (Palmeiras), Ramiro Vaca (Bolívar) y Hernán Barcos (Alianza Lima) en la tabla de goleadores.

La ventaja se amplió a los 28 minutos gracias a Tomás Galván, quien aprovechó un error en la salida de Deyverson para anotar el 2-0 definitivo. Con este resultado, Vélez alcanzó por octava ocasión los Cuartos de Final de la Copa, instancia en la que se medirá al ganador de la serie entre Racing y Peñarol, que se resolvía más tarde en Buenos Aires tras el 1-0 de la Ida a favor de los uruguayos.

A pesar de la lluvia, los locales se llevaron la victoria | AP

Fortaleza no pudo reaccionar y acumula una crisis de resultados

El equipo brasileño, dirigido por Renato Paiva, mostró una floja versión en el primer tiempo y realizó varios cambios en el descanso al sacar a Deyverson, Breno Lopes y Marinho; sin embargo, la reacción no llegó y solo un disparo al travesaño de Lucca Prior a los 58 minutos llevó peligro real al arco de Vélez.

Fortaleza atraviesa un momento complicado, ya que se encuentra en puestos de descenso en el campeonato brasileño y suma seis partidos sin ganar con Paiva al frente. Mientras tanto, Vélez, campeón de la Libertadores en 1994, celebra un nuevo paso en su camino internacional bajo la conducción de Barros Schelotto, quien como jugador levantó el trofeo en cuatro ocasiones con Boca Juniors.

El equipo brasileño la pasa bastante mal en la temporada en curso | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Rompen el silencio! Valladolid revela el motivo por el cuál JJ Macias no se quedó en el equipo