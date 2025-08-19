Sao Paulo vs Atlético Nacional EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

El Estadio Morumbi se viste de gala para albergar un choque de alto voltaje en la Copa Libertadores 2025. Sao Paulo recibe a Atlético Nacional en el duelo que definirá el pase a los Cuartos de Final, luego de un empate sin goles en la ida disputada en Medellín. La tensión está asegurada: cualquier error puede costar la eliminación en la fase más apasionante del torneo continental.

El Soberano llega con la responsabilidad de hacer valer su condición de local, mientras que los Verdolaga confían en su orden defensivo y la velocidad de sus transiciones para dar la sorpresa en territorio brasileño. La serie se mantiene completamente abierta y los dos equipos saben que se juegan mucho más que un resultado: se juegan la posibilidad de instalarse entre los ocho mejores de América.

La expectativa es alta no solo por lo que está en juego en Morumbi, sino también por el cruce futuro. El ganador de esta llave enfrentará en Cuartos de Final al vencedor del duelo entre Botafogo y Liga Deportiva Universitaria de Quito, otro enfrentamiento que despierta enorme interés en Sudamérica. La Libertadores empieza a entrar en zona caliente y cada paso adelante representa un logro histórico.

El escenario, la rivalidad y la paridad de fuerzas hacen de este duelo un juego interesante, donde la gloria y la frustración estarán separados apenas por un detalle.

