Racing vs Peñarol EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

El Cilindro de Avellaneda es testigo de una noche decisiva. Racing recibe a Peñarol en el Estadio Presidente Perón, en la revancha de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2025. El duelo promete ser intenso: los uruguayos llegan con la ventaja mínima conseguida en la ida, mientras que La Academia confía en la fuerza de su localía para intentar dar vuelta la serie.

El primer encuentro entre ambos dejó más fricciones que futbol. En Montevideo se vio un choque de mucha pierna fuerte, con escasas situaciones de peligro y un gol solitario de David Terans que inclinó la balanza en favor del Carbonero. Esa mínima diferencia mantiene en vilo a los dos equipos, conscientes de que cualquier detalle puede definir la eliminatoria.

Gustavo Costas sabe que Racing debe mostrar una versión muy distinta a la exhibida en Uruguay. El equipo argentino no logró generar peso ofensivo en la ida y viene de caer 1-2 ante Tigre por el Clausura local, lo que aumenta la presión en esta instancia internacional. Sin embargo, el respaldo de su hinchada y la obligación de ganar pueden convertirse en motores de motivación para un plantel que sueña con volver a estar entre los grandes protagonistas del continente.

Del otro lado, Peñarol tampoco atraviesa un momento brillante: perdió 1-2 ante Boston River en su última presentación doméstica y ahora afronta la difícil misión de sostener su ventaja en un escenario adverso. Con jugadores experimentados y un planteo sólido en defensa, los uruguayos buscarán repetir la intensidad que mostraron en casa para aferrarse a un boleto a los cuartos de final.

