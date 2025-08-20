¿Adiós Santiago Giménez? Milan está por cerrar el fichaje de un nuevo delantero

Milan continúa con trabajos en la construcción de su nuevo proyecto al mando de Massimiliano Allegri y el objetivo actual es fichar al delantero nigeriano Victor Boniface, según información del periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano.

El nigeriano pertenece a Bayer Leverkusen y hasta ahora las negociaciones están en curso entre clubes, pues el jugador ya aceptó la propuesta que lanzó Milan sobre su contrato, por lo que esta a la espera de un acuerdo de los dos equipos.

Boniface vs Santiago Giménez

Este movimiento resuena en el entorno de Santiago Giménez, debido a que tendrá que competir directamente con él para quedarse con el puesto como delantero titular en la plantilla de Massimiliano Allegri.

Cabe señalar que ambos delanteros tienen la misma edad y la competencia se hará todavía más fuerte. Boniface destacó en sus primeras temporadas y brilló con Bayer Leverkusen, equipo con el que ya consiguió levantar la Bundesliga.

Estadísticas de Victor Boniface

En 61 encuentros disputados con Bayer Leverkusen, Victor Boniface ha anotado en 32 ocasiones, además de registrar 12 asistencias. El nigeriano está cerca de cambiar de aires drásticamente a una liga con mayor exigencia física como la Serie A.

