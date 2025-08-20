Julián Quiñones y Al-Qadisiya son goleados por Al Ahli en la Supercopa de Arabia

Julián Quiñones tendrá que esperar para conquistar su primer título en Arabia Saudita. El delantero mexicano fue titular en la Semifinal de la Supercopa, pero su equipo, el Al-Qadisiya, fue ampliamente superado por Al Ahli, que los goleó con un contundente 5-1 y avanzó a la Final.

Así fue la goleada de Al-Ahli sobre Al-Qadisiya

El partido comenzó con ilusión para el equipo de Quiñones, pues al minuto 8 se adelantaron en el marcador gracias a un remate de cabeza de Gastón Álvarez. Sin embargo, la ventaja les duró poco. Apenas cuatro minutos después, Franck Kessié empató el encuentro tras aprovechar un balón dentro del área.

La superioridad de Al Ahli se reflejó en el marcador antes del descanso. Ivan Toney puso el 2-1 al minuto 28 desde el punto penal, mientras que Enzo Millot aumentó la ventaja con un centro preciso que fue rematado de cabeza. En el tiempo agregado del primer tiempo, nuevamente apareció Kessié para marcar el 4-1 y prácticamente sentenciar el duelo.

En la segunda mitad, Al-Qadisiya intentó reaccionar, pero un autogol de Nacho Fernández, exjugador del Real Madrid, terminó por finiquitar la goleada. Con el 5-1 final, Al Ahli se instaló en la Final de la Supercopa de Arabia, donde se medirá contra Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que previamente eliminó al Al-Ittihad de Karim Benzema.

Quiñones no ha conquistado ningún trofeo en Arabia Saudita

De esta manera, Julián Quiñones y su equipo quedaron fuera de la lucha por el título, en una dolorosa derrota que corta las aspiraciones del mexicano de levantar su primer trofeo en territorio saudí. Ahora, el atacante tendrá que enfocarse en el inicio de la temporada, donde buscará consolidarse como referente ofensivo de Al-Qadisiya.

