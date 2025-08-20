Rodrigo Huescas cometió penal en empate de Copenhagen contra Basel en Champions League

Respira Copenhagen y respira Rodrigo Huescas. El mexicano tuvo un partido complicado en la visita de su equipo a Basel en el duelo de ida de los Playoffs de la Champions League y cometió un penal al poco tiempo de iniciado el juego. Para su buena fortuna, los daneses se recuperaron y regresarán a casa para el partido de vuelta con el empate en el marcador global.

Complicado arranque para Rodrigo Huescas

Fue en un tiro de esquina, a los 12 minutos de juego, que el mexicano se hizo de jalones y agarrones con Albian Ajeti. En esa disputa, el canterano de Cruz Azul terminó por sujetar al atacante suizo que se dejó caer en cuanto sintió el contacto.

Huescas cometió el penal que le dio la ventaja a Basel | CAPTURA

El silbante no dudó en sancionar la falta como penal, además que le mostró amarilla a Huescas. El histórico Xherdan Shaqiri no perdonó desde los once pasos y puso el 1-0 en St. Jakob Park al minuto 14.

¡No puede ser!🥹😡



Parecía que los locales se irían al descanso con la ventaja, pero en la compensación los daneses empataron tras una mala salida de Marwin Hitz. Luego de un tiro de esquina cobrado en corto, el arquero se equivocó en su intento de cortar el servicio de Marcos López y el esférico siguió de largo a segundo poste, donde Gabriel Pereira remató apenas en la línea para el 1-1.

Xherdan Shaqiri hizo el tanto desde los once pasos | X: @FCBasel1893

Se le escapó la remontada a Copenhague

Para la segunda mitad, los daneses estuvieron más cerca de la victoria que el rival. Un disparo apenas desviado de William Clem al 62' fue la primera advertencia de remontada, misma que Andreas Cornelius concretó al 86', poco después de la expulsión de Jonas Adketey de Basel. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de lugar.

El tiempo no le alcanzó a los de Jacob Neestrup para concretar la remontada, por lo que tendrán que definir la eliminatoria en casa. El partido en Parken Stadion está programado para el próximo miércoles 27 de agosto, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Pereira se encargó de empatar el juego | FCK Media