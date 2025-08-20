Partidos de hoy 20 de agosto de 2025

La Leagues Cup regresa, la Champions Leagues define su fase liguera y la Copa Libertadores avanza rumbo a los Cuartos de Final, todo esto y más en la agenda de este miércoles 20 de agosto del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Leagues Cup se roba los reflectores

Tras una Fase de Grupos que quedó a deber, el torneo entre la Major League Soccer y la Liga MX continúa con su Fase Final. Cuatro equipos por liga, los mejores ocho de la primera fase, buscan su pase al Final Four del torneo binacional. Con Toluca e Inter Miami como favoritos, los cuatro partidos se llevarán a cabo este mismo miércoles.

La actividad de la Leagues Cup iniciará en punto de las 16:00 horas con el duelo de Inter Miami ante Tigres. Una hora más tarde arrancará el enfrentamiento entre Diablos Rojos y Orlando City, mientras que los partidos de Seattle ante Puebla y Pachuca ante LA Galaxy se disputarán a las 21:00 horas y 21:45 horas respectivamente.

Se definen a los Semifinalistas | X @LeaguesCup

La Champions League se define

Previo a los partidos de Leagues Cup, sin embargo, tendremos la actividad de los partidos de Playoffs de Champions Leagues. Ocho equipos tendrán actividad este miércoles en los partidos de Ida de esta ronda, con el duelo entre Fenerbahce y Benfica llevándose los reflectores.

Los cuatro partidos se llevarán en punto de las 13:00 horas del centro de México y aquellos que ganen podrían poner medio pie en la Fase Liguera del torneo más importante a nivel de Clubes en Europa.

Habrá actividad de Champions | MEXSPORT

Torneos continentales

Además de los encuentros ya mencionados, también tendremos actividad en dos torneos continentales. La Copa Libertadores de la Conmebol define a dos equipos más de los Cuartos de Final. Por su parte, la Concacaf W Champions Cup continúa con su actividad de Fase de Grupos.

Todos los partidos de hoy

Estos son los juegos de Hoy | RÉCORD

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca ofrece solución a propietarios de palcos de cara al Mundial 2026