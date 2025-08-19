Copa Libertadores 2025: Así les fue a los ex Liga MX en los Octavos de Final

La Copa Libertadores tiene a sus primeros tres equipos en los Cuartos de Final. Luego de que Vélez Sársfield (Argentina), São Paulo (Brasil) y Racing Club (Argentina) se clasificaran, otros tres clubes quedaron fuera. Asimismo, también exjugadores de Liga MX, tanto exdirectores técnicos del futbol mexicano tuvieron actividad en dicha instancia, por lo que en RÉCORD te contamos cómo les fue a los que en algún momento militaron en México.

La primera eliminatoria que se decidió fue la de Vélez Sarsfield contra Fortaleza, equipo que dirige Renato Paiva, exestratega de Toluca. Sin embargo, el club que avanzó fue Vélez con un global de 2-0 tras ganar con ese resultado el juego de Vuelta. En dicho equipo militan tanto Lisandro Magallán, excapitán de Pumas y Diego Valdés, exjugador de América; de estos, solamente ‘Licha’ jugó y participó en los 90 minutos de partido.

Pasaron a la siguiente ronda | AP

Después, los exLiga MX que militan en Atlético Nacional vivieron una ‘pesadilla’ ante São Paulo en el MorumBIS. Además de ser eliminados tras empatar 1-1 en el global y perder 4-3 en tanda de penaltis, los jugadores que pasaron por el futbol mexicano no tuvieron su mejor noche en los Octavos de Vuelta de Libertadores.

En tiempo regular, Edwin Cardona, quien jugó en Rayados, Pachuca y Xolos, fue expulsado al minuto 70 de partido. Posteriormente, Marino Hinestroza, futbolista con pasado en los Tuzos, falló una pena máxima en la tanda de penaltis, mismo caso que Mateus Uribe, quien pasó por América hace algunos años.

Fue el villano de Nacional | X

En el mismo equipo colombiano se encuentra William Tesillo, exfutbolista de León, quien sí anotó su respectivo penalti en la tanda. De igual manera, Camilo Candido, exjugador de Cruz Azul, disputó los 90 minutos por la banda izquierda de Atlético Nacional. Por otro lado, Juan Dinneno, uno de los últimos referentes en ataque de Pumas, clasificó con São Paulo a 4tos, aunque en el duelo de Vuelta no tuvo actividad.

Y en la eliminatoria entre Racing y Peñarol, dos exjugadores de Liga MX también fueron eliminados. Con un gol de último minuto, Leo Fernández (exjugador de Tigres y Toluca) y Maximiliano Olivera (exfutbolista de Juárez) se quedaron fuera en 8vos de Copa Libertadores con el equipo uruguayo tras un marcador global de 3-2 a favor del cuadro de Avellaneda.

Sao Paulo también avanzó | X

