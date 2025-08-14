Palmeiras aplasta a Universitario y acaricia los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras dio un golpe de autoridad en la Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025 al golear 4-0 a Universitario en el Estadio Monumental de Lima, dejando prácticamente sentenciada la serie y manteniendo su paso perfecto en el torneo.

El Verdao, tricampeón del torneo continental, mostró su contundencia desde el inicio y liquidó el duelo en el primer tiempo con goles de Gustavo Gómez (de penal), José López y Vitor Roque.

Golearon al cuadro de Perú | AP

El primer tiempo, una exhibición del tricampeón

El conjunto brasileño no tardó en imponer condiciones. A los 14 minutos, Gustavo Gómez abrió el marcador desde los once pasos. Apenas seis minutos después, José López amplió la ventaja, y al 31’, Vitor Roque firmó el 3-0 que silenció a la afición local.

Universitario, que había sorprendido en la Fase de Grupos, se vio superado por la intensidad y precisión de Palmeiras, el equipo más goleador de la ronda previa con 17 dianas.

Ya tienen pie y medio en Cuartos | AP

Expulsión y sentencia en el segundo tiempo

En la segunda mitad, las esperanzas del cuadro peruano se desplomaron al minuto 53, cuando el zaguero Williams Riveros fue expulsado por doble amarilla. Con un hombre más, Palmeiras manejó el ritmo del partido y a los 75 minutos, José López firmó su doblete para el 4-0 definitivo.

El dato que refleja la superioridad del equipo paulista es que fue el único conjunto que marcó más de un gol en la ida de los octavos de final, confirmando su candidatura al título.

Siguen sin perder | AP

