River Plate y Libertad firman el empate en la ida de Octavos de Final de Copa Libertadores

En un enfrentamiento deslucido y parejo realizado en Asunción, River Plate negoció un empate 0-0 frente a Libertad.

La oportunidad más clara de la etapa inicial llegó a los 33 minutos cuando Hugo Fernández envió un tiro potente dentro del área, que puso a prueba los reflejos del arquero argentino Franco Armani.

River salió con vida en su visita a Asunción | X: @RiverPlate

Tras un gris primer período, el técnico de River, Marcelo Gallardo, introdujo tres cambios en el entretiempo, incluyendo la entrada de Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández.

Con el talento de sus dos volantes ofensivos, el cuadro millonario creció y dominó en los últimos 45 minutos. A los 73, Fernández intentó desde fuera del área, pero el portero local Martín Silva evitó la caída de su valla.

Los equipos no pudieron romper el empate | X: @RiverPlate

Quintero amenazó con un libre directo a los 87, que volvió a ser rechazado por Silva. Libertad contó en la etapa complementaria con el delantero Roque Santa Cruz, internacional con Paraguay en 112 partidos, quien el sábado cumplirá 44 años.

River Plate no pudo romper el cero | X: @RiverPlate