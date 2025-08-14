Durante una entrevista para el medio ‘BBC’, Robert Lewandowski, habló sobre cómo ha sido hasta el momento su participación en el cuadro Culé, admitiendo que cada día aprende algo nuevo de los jóvenes, pero sin dejar a un lado a los de mayor experiencia, el más importnate de ellos, Xavi Hernández.

Lewandowski en Barcelona | @FCBarcelona

Recordando a Xavi

Tito Lewandowski, relató cómo fue su llegada al Barcelona, además de cómo su ex entrenador, Xavi Hernández. le dio toda la confianza en su llegada y elogiando el tipo de trabajo que manejo durante su era en el club.

“Fue una persona muy importante para mí cuando vine al Barcelona, durante los primeros meses y también después. Yo jugué contra él como jugador y después pasó a ser mi entrenador. Intenté ayudarlo y vi que tenía algo especial para ser un gran entrenador. Lo que hizo para el club en ese momento complicado fue un gran trabajo”, declaró.

Inicio de la era de Xavi en Barcelona | @FCBarcelona

Los Catalanes deberían estar agradecidos

En su charla con la cadena, el atacante polaco reconoció como fue el impacto de Xavi en las futuras generaciones del Barca, además del impacto que tuvo en el club, reconociendo que el éxito que tiene actualmente el club es gracias en parte a la mano del entrenador español.

“Lo que hizo para el club en ese momento complicado fue un gran trabajo. A veces la gente no piensa esto, pero creo que él ama al club. También gracias a él, el Barça es lo que es ahora", concluyó.

En la era Xavi, Robert Lewandowski disputó 95 partidos, obteniendo 59 goles y colaborando con 17 asistencias, siendo uno de los más efectivos en el terreno de juego, bajo el mando del técnico español.

Barcelona en el inicio de su nueva temporada | @FCBarcelona

