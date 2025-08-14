Libertad vs River Plate EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

La Copa Libertadores entra en su fase más emocionante y este jueves el Estadio Tigo La Huerta es testigo de un choque con promesa de emociones fuertes. Libertad y River Plate se verán las caras en el partido de Ida de los Octavos de Final, con realidades distintas pero un mismo objetivo: dar el primer paso hacia la gloria continental. Los paraguayos quieren imponer condiciones en casa; los argentinos, marcar terreno desde el inicio.

Libertad, bajo la conducción de Sergio Aquino, llega con la ilusión intacta. Clasificó segundo en el Grupo D, solo por detrás de Sao Paulo, y promedió un gol por partido en la fase de grupos. Su último antecedente invita al optimismo: una contundente victoria 4-0 sobre Sportivo Ameliano que reafirma su capacidad para golpear fuerte. En el torneo local ocupa el sexto lugar, pero sabe que la Libertadores es otra historia y que cada detalle cuenta en series tan cerradas.

River Plate, con Marcelo Gallardo al mando, aterriza en Paraguay con el cartel de líder del Grupo B y la etiqueta de uno de los equipos más peligrosos del continente. Su media de 2.17 goles por encuentro en la fase previa refleja su vocación ofensiva, aunque en su última presentación, un 0-0 ante Independiente, quedó claro que no siempre encuentra el camino al gol. El 'Muñeco' buscará ajustar detalles para que su equipo recupere la contundencia en un escenario exigente.

El encuentro no solo es un duelo de estilos, sino también de estrategias. Libertad apostará a la presión alta y al empuje de su público, mientras que River intentará imponer su futbol de posesión y verticalidad. La ida será el primer capítulo de una serie que promete dejar huella en esta edición de la Libertadores, donde cada gol puede ser decisivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTUDIANTES DERROTA 1-0 A CERRO PORTEÑO EN OCTAVOS DE LIBERTADORES