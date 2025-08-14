En el año de 2019, Joao Malek, causó un accidente automovilístico, provocando la muerte de una pareja de recién casados. Ante la situación, Malek estuvo tras las rejas en un periodo de casi tres años, dos años después reapareció para los micrófonos de ESPN.

Maleck en Tepatitlán | IMAGO7

Sin cabida ni paz en México

Desde su salida de prisión, Joao Maleck no pudo adaptarse y encontrar un club ‘importante’ que confíe en él, probando en liga de expansión, pero que al final tampoco salió como se esperaba.

Tras un breve periodo en la liga de ascenso con Correcaminos y Tepatitlán, pero sin encontrar futuro en el país, el jugador de 26 aseguró en una entrevista para ESPN que encontró su felicidad fuera del país, ya que en las canchas azteca no se sentía cómodo.

“Estoy volviendo a ser feliz jugando. El futbol en México tiene un alto nivel, al final yo estaba buscando otra cosa. Yo desde chico salí de México, necesitaba un respiro en muchos sentidos, concentrarme en jugar futbol, nada más”, declaró.

Maleck en Morelia | IMAGO7

Aunque es prácticamente imposible que algún equipo de la Liga MX le dé una oportunidad a Maleck, el futbolista no pierde la esperanza de volver a jugar de manera profesional en tierras nacionales.

“En un futuro no es que no vaya a volver, me centro en Costa Rica, al final estoy agradecido con los equipos donde jugué allá, por lo momentos que viví, pero yo estaba buscando otra etapa en mi carrera, creo que aquí en Costa Rica lo estoy encontrando”, concluyó.

El futbolista tuvo un breve paso en las básicas de Santos Laguna, donde destacó como un jugador habilidoso un auténtico killer del área, desafortunadamente la tragedia y los imprevistos lo alejaron del que pudo ser un futuro brillante. Actualmente es futbolista de Guadalupe F.C en Costa Rica.

Maleck en Liga de Expansión | IMAGO7

