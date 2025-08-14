¿Desde cuándo no hay un jugador mexicano de campo en LaLiga?

LaLiga de España comenzará este viernes, en una temporada en la que Barcelona defenderá su título. Sin embargo, los jugadores mexicanos escasean, pues solo el arquero, Alex Padilla representará al país en este torneo.

X: @AthleticClub

Desde hace algunos años, jugadores nacionales de campo han escaseado en LaLiga, pese a que es una de las competencias que ha tenido más mexicanos a lo largo de la historia. Durante 25 años, el torneo de España ha recibido por lo menos un futbolista del país.

¿Cuáles fueron los últimos jugadores mexicanos de campo en LaLiga?

La última temporada en la que LaLiga tuvo jugadores nacionales de campo presentes fue en la 2023-24. Julián Araujo, actualmente lateral de Bournemouth en la Premier League y César Montes, defensa central de Lokomotiv de Moscú.

X: @UDLP_Oficial

César Montes defendía la playera del Almería, mientras que Araujo la de Las Palmas. Incluso, su última aparición en LaLiga ocurrió el mismo día: el 19 de mayo de 2024, la penúltima jornada de la temporada 2023-24.

Alex Padilla, el único mexicano en LaLiga

Con el próximo cierre de la ventana de transferencias de verano, todo indica que ningún mexicano llegará a LaLiga, por lo que Alex Padilla será el único jugador nacional que estará en el máximo circuito del futbol en España.

X: @CJasib

También te puede interesar: ¿Traición al Real Madrid? Mastantuono afirma que Messi 'es el mejor jugador del mundo'