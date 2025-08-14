¡Seguirá en Europa! Jugador mexicano llega a equipo de Países Bajos

El veracruzano Daniel Lajud continuará su carrera en Europa, pero ahora en un escenario distinto. Tras finalizar su etapa con el Panetolikos de la Primera División de Grecia, el atacante de 25 años se prepara para debutar en el futbol de Países Bajos, donde vestirá la camiseta del Roda JC, equipo que milita en la Eerste Divisie.

IMAGO7

Se espera que en los próximos días, Lajud se sume a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Kevin van Dessel. El jugador, que representa internacionalmente a la Selección de Líbano, llega con la misión de aportar gol, velocidad y experiencia en un campeonato caracterizado por su ritmo ofensivo y la proyección de talento joven.

Vínculos mexicanos en el Roda JC

El Roda JC no es ajeno al futbol mexicano. En el pasado, el delantero Juan Gerardo Ramírez defendió sus colores y el empresario Mauricio García de la Vega llegó a ser propietario del club, marcando un precedente que ahora Lajud buscará continuar en la cancha.

IMAGO7

Más mexicanos en Países Bajos

El arribo de Lajud coincide con la llegada de Stephano Carrillo al Dordrecht, lo que incrementa la presencia de jugadores mexicanos en la segunda división neerlandesa. Esta tendencia refleja el interés de los equipos europeos en apostar por talento nacional para fortalecer sus plantillas.

IMAGO7

Para Lajud, este fichaje representa una oportunidad de crecimiento profesional en una liga que impulsa el desarrollo técnico y táctico. Su paso de Grecia a Países Bajos supone un cambio de estilo futbolístico y un nuevo reto que podría abrirle las puertas a categorías superiores en el futuro cercano.

También te puede interesar: Garnacho condiciona al Manchester United para agilizar su salida al Chelsea