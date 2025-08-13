¿Grupo Pachuca en problemas? FIFA prohibirá cesiones entre clubes

León quedó fuera del Mundial de Clubes por el tema de la multipropiedad, ya que es parte de Grupo Pachuca. El cuadro Esmeralda luchó con todo para que su lugar que ganó en la cancha, sin embargo, FIFA fue clara: la multipropiedad es algo que quiere erradicar.

Entre el primer paso para erradicar a dichos grupos con múltiples equipos, el organismo que rige al futbol buscará implementar una nueva regla dentro del balompié. Con información de El Mundo, FIFA prohibirá las cesiones entre clubes que estén en el mismo grupo.

¿Por qué FIFA quiere prohibir las cesiones?

Las principales razones por las que el organismo rector quiere prohibir las cesiones entre clubes, es para incentivar los contratos y garantizar una mayor estabilidad a los jugadores. Los préstamos entre clubes evitan que el mercado exterior crezca de una mejor manera y no se tiene una ventaja competitiva.

¿Qué empresas tienen más de un equipo?

Grupo Pachuca en México no es un caso aislado, ya que varios grupos, empresarios, estados y familias alrededor del mundo, siguen ese modelo. De las más importantes están City Group, Red Bull, el empresario John Textor y David Blitzer.

