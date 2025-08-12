¿Volverá James Rodríguez? DT de León habló sobre la ausencia del colombiano

León no encuentra el rumbo en el Apertura 2025. De cuatro partidos disputados al momento, solo ganó uno (y con polémica) frente a Chivas en la Jornada 2. A esto se suma que la Fiera no ganó un solo juego en la Leagues Cup, en la cual finalizó con un punto obtenido ante Montreal en el primer partido.

La situación empieza a volverse crítica para los dirigidos por Eduardo Berizzo, quien además se quejó recientemente de la falta de refuerzos. El estratega señaló que no tienen la oportunidad de fichar como otros clubes luego de la derrota 1-3 este lunes ante Rayados de Monterrey, partido en el cual la gran ausencia fue James Rodríguez.

James se perdió su primer partido del semestre | MEXSPORT

El colombiano venía de ser titular ante Chivas y Cruz Azul, además de los tres partidos contra equipos de la MLS. Sin embargo, causó baja de la convocatoria para el compromiso de este lunes por problemas físicos.

¿Qué dijo Berizzo sobre la ausencia de James Rodríguez?

Desde antes del compromiso contra la Pandilla, el estratega argentino compartió que el mediocampista colombiano y capitán estaba en duda para el juego en el Estadio Nou Camp. Sin embargo, fue hasta este lunes que se confirmó su ausencia porque no pudo recuperarse a tiempo.

Berizzo señaló que James presentó una molestia | IMAGO 7

"James tenía una dolencia ayer, no se recuperó, se sentía incómodo y no pudo comenzar el partido", fueron las palabras de Berizzo, quien sin embargo no dio un estimado de cuándo contará nuevamente con el exjugador de Real Madrid.

¿Cuándo juega León después de la derrota contra Monterrey?

La Fiera volverá a escena en el arranque de la Jornada 5 del torneo, cuando visite a Necaxa este viernes 15 de agosto en el Estadio Victoria. El partido está programado a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de Azteca 7, Claro Sports y Vix.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Compañero de Messi? Cruz Azul e Inter Miami en negociaciones por Gonzalo Piovi

James se perdió el partido contra Rayados | MEXSPORT