Pachuca y Tigres dominan el Xl ideal de la Jornada 4 del Apertura 2025

Se han jugado las primeras cuatro fechas del Apertura 2025 en la que Pachuca sigue confirmando su marca perfecta tras imponerse por goleada a los Rojinegros del Atlas que terminó provocando la salida de Gonzalo Pineda.

Después de una jornada atípica después del parón por la Primera Fase de la Leagues Cup; el Xl ideal quedó liderado por tres jugadores del Pachuca y tres de los Tigres, siendo los equipos con más representantes.

De acuerdo al once revelado por Data Factory estos fueron los mejor valorados; Carlos Moreno (Pachuca); en la zona defensiva está conformada por: Dagoberto Espinoza (América), Sergio Barreto (Pachuca), Ricardo Chávez (Rayados).

En el mediocampo aparecen; Diego de Buen (Necaxa), Ozziel Herrera (Tigres), Elías Montiel (Pachuca), Juan Brunetta (Tigres), Nicolás Benedetti (Mazatlán) y Ángel Correa (Tigres); mientras que en la delantera solo está Germán Berterame.

¿Cómo quedó liderada la J4?

Los Tuzos del Pachuca siguen liderando la clasificación con 12 unidades, producto de una marca perfecta de cuatro ganados en cuatro juegos disputados, seguidos de: Tigres, Toluca y Rayados con nueve unidades.

Partidos destacados para J5

Las acciones vuelven con la Jornada 5 vuelve con partidos atractivos en las que destacan la visita de Santos Laguna a Cruz Azul, Tigres recibiendo al América y Pumas enfrentando al Toluca.

