Toluca cierra fichajazo proveniente de River Plate

Toluca ha cerrado su cuarto fichaje para el Apertura 2025. El actual campeón quiere mantener su plantilla competitiva en busca del bicampeonato y será reforzará con un jugador proveniente desde River Plate para fortalecer su mediocampo.

Se trata de Santiago Simón, jugador de 23 años, que se desempeña como mediocampista y que no fue tomado en cuenta para esta temporada por Marcelo Gallardo; ahora tendrá su primera experiencia fuera de Argentina.

Santiago Simón en sus inicios con River Plate l X:RiverPlate

De acuerdo a César Luis Merlo la negociación se cerró en una compra de 3.5 millones de dólares por el 50% de la carta y una posibilidad de adquirir un mayor porcentaje al cumplir ciertos objetivos.

Números de Santiago Simón

El canterano de River Plate se despide del equipo con la obtención de dos campeonatos de liga, dos Campeón de campeones de Argentina y una Supercopa Argentina.

Santiago Simón registró un total de 141 partidos disputados, con seis goles y 16 asistencias, desde su incorporación al primer equipo en verano de 2021.

Simón l X:Datos_org

Fichajes del Toluca

Los dirigidos por Antonio Mohamed, a falta de hacerse oficial, han hecho su cuarta incorporación para el Apertura 2025; Nico Castro que llega procedente del Elche de España, Hugo González, Fernando Arce. Cabe mencionar que Francisco Pumpido también fue fichado pero para la Sub 21.

Hugo González l IMAGO7

