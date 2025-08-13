Luis Enrique es nuevo supercampeón de la UEFA: Estos son todos los títulos de su carrera

Luis Enrique ha tenido una gran etapa llena de éxitos al mando de Paris Saint-Germain, la cual se ha incrementado después de llevarse la Supercopa de la UEFA ante Tottenham este miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium. El nuevo logro del entrenador español se suma a una amplia carrera llena de títulos, mismos que casualmente ha ganado solo con dos clubes: FC Barcelona y PSG.

Festejo efusivo del estratega español tras el triunfo ante Spurs | AP

Historia llena de éxito

Luis Enrique no ha pasado solamente por dos equipos, tiene una amplia trayectoria a lo largo de su carrera con varios clubes en el mundo, especialmente en el futbol español; sin embargo, dos sí es la cifra correcta en cuanto se habla de equipos con los que ha ganado campeonatos.

El estratega español cosechó diez campeonatos en su estancia con el Barcelona, dentro de los cuales resaltan: una UEFA Champions League en 2015, dos ligas de España (2014-2015, 2015-2016), una Supercopa de UEFA (2016), un Mundial de Clubes (2016), tres Copas del Rey (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), un supercampeonato de España (2017). A todo esto se suma que en la temporada 2014-2015, fue coronado como mejor entrenador del mundo.

Luis Enrique le dio su última Champions League a Barcelona | MexSport

Ídolo parisino

Con su actual club, PSG, Luis Enrique tiene un total de siete trofeos, resaltando de manera reciente la segunda Champions League en la carrera del español, también ha sido dos veces campeón de la Ligue 1, dos veces campeón de la Copa de Francia y dos veces campeón de la Supercopa francesa, todos estos últimos en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025. Su título más reciente con los parisinos es la Supercopa de la UEFA.

También se podría sumar a su carrera el subcampeonato del nuevo Mundial de Clubes. Luis Enrique ha dirigido también a la Roma en Serie A, al Celta de Vigo en LaLiga y a la Selección Nacional de España, aunque no suma títulos con ninguno de ellos.

PSG se proclamó supercampeón de Europa | X: @PSG_Inside

