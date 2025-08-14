¿Traición al Real Madrid? Mastantuono afirma que Messi 'es el mejor jugador del mundo'

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el marco de su cumpleaños 18. El exjugador de River Plate tuvo una presentación llena de sentimiento, en la que destacó el gran recibimiento por parte del presidente del club, Florentino Pérez.

No obstante, otro gran momento dentro de la presentación de Mastantuono, fueron las declaraciones del juvenil sobre los jugadores argentinos en Valdebebas. Franco mencionó a varios jugadores de la Albiceleste que formaron parte del Rey de Europa, pero también se encargó de mencionar a la que es la última gran gloria argentina, Lionel Messi.

Su presentación | AP|

"He podido seguir el paso de los argentinos en el Real Madrid, Alfredo (Di Stéfano) no tuve la chance de verlo. Sí pude ver a Di María a Higuaín que fueron los más recientes y que quedaron en mi cabeza y memoria. Para mí el mejor jugador del mundo es Messi, soy argentino y creo que estos últimos años, el mejor jugador es él. Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar", sentenció Franco.

El juvenil del Real Madrid ya pudo compartir minutos con Lionel Messi en la cancha, con la Selección Argentina. Mastantuono y 'La Pulga' estuvieron juntos por 11 minutos en las Eliminatorias de CONMEBOL ante Chile, que terminó sobre victoria de la Albiceleste ante La Roja.

La nueva joya | @realmadrid|

Demás reacciones

Franco también habló sobre el sueño que es poder portar la casaca merengue, comentando que se matará en la cancha por la camiseta. El juvenil argentino destacó la importancia del Real Madrid, que para él, es el mejor club del mundo.

"Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen y a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar", comentó el argentino.

Los dos argentinos | @mastantuono.f.30|

