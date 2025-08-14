¿Cuándo debutan Raúl Jiménez y el Fulham en la Premier League?

El regreso de la Premier League y las otras ligas de Europa está cada vez más cerca y con ello el regreso de los mexicanos en el viejo continente, siendo el principal foco de atención Raúl Jiménez.

@FulhamFC

Reto de la Premier League

El atacante mexicano inicia su camino en un nuevo año de Premier, acompañado del Fulham de Marco Alexandre Saraiva da Silva, quienes buscan superar el gran año vivido la temporada pasada.

Ahora con las ilusiones renovadas, los Lilywhites comienzan su camino el próximo sábado 16 de agosto, cuando visiten al Brighton de Fabián Hürzeler, en el Brighton Stadium. El duelo será a las 8:00 (tiempo de la CDMX) y podrá disfrutarse en las señales de HBO MAX.

Como cada año, la liga que más llama la atención en términos futbolísticos es la que milita en Inglaterra, con todos los equipos siendo protagonistas de sus historias y con la esperanza de poner su nombre en letras de oro año con año.

Raúl en Fulham | @FulhamFC

Fulham y la revancha de Raúl

A un año del Mundial de 2026, Raúl Jiménez buscará conseguir lo que el destino le arrebató hace cuatro años, llegar en un nivel óptimo a la Copa del Mundo. Ahora de la mano del Fulham, el mexicano podría cerrar su mejor año.

Jiménez en Selección | IMAGO7

