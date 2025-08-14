¡Van en serio! Fichajes de Milan de Santiago Giménez para la temporada 2025-26

Milan afrontará una nueva temporada en la Serie A, la cual ya preparan con un cuerpo técnico renovado con Massimiliano Allegri a la cabeza. Para comenzar a construir el proyecto, la directiva realizó fichajes que prometen bastante para acompañar al mexicano, Santiago Giménez.

Milan no jugará competencias europeas

Hasta ahora, el conjunto Rossoneri ha incorporado a seis elementos, por lo que la plantilla se fortalece para esta temporada de la Serie A. Cabe destacar que Milan no disputará competencias europeas y se enfocará en el campeonato de liga y copas domésticas.

Estos son los fichajes de Milan de Santiago Giménez para la temporada 2025-26

Koni De Winter, defensa central de 23 años, llega a Milan con una amplia experiencia en la Serie A, luego de pasar por Juventus, Empoli y Genoa. Con la Selección de Bélgica tiene tres encuentros disputados, pero ya es un elemento contemplado.

Milan fichó al lateral izquierdo, Pervis Estupiñán, quien llega desde la Premier League. El ecuatoriano destacó en el Brighton y el conjunto Rossoneri decidió pagar 17 millones de euros por él para reemplazar a Theo Hernández, quien se fue a Al-Hilal.

Luka Modric, una de las grandes leyendas de Real Madrid llegó libre a Milan para reforzar el mediocampo. El croata ilusiona a la afición por sus habilidades y características como futbolista, sumado a su experiencia recolectada.

Pietro Terracciano, Samuele Ricci y Ardon Jashari son otros de los fichajes de Milan para la temporada 2025-26. Por ahora, el conjunto Rossoneri no ha realizado más altas, pero con algunos días restantes del mercado de verano, todavía podrían llegar más.

